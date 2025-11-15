MONTORO (rgl) – Un’abitazione trasformata in un potenziale laboratorio di esplosivi, un arsenale artigianale pronto all’uso e un’attività di spaccio gestita dal cellulare. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Montoro, che hanno arrestato un 21enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nell’ambito di mirate indagini avviate per il rintraccio di armi e manufatti esplosivi. Con il supporto delle unità cinofile, i militari hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo un quantitativo impressionante di materiale illecito. All’interno dell’abitazione erano nascosti 63 ordigni esplosivi artigianali, le cosiddette “cipolle”, di forme e dimensioni diverse, tutte prive di qualsiasi etichettatura e quindi estremamente pericolose. Ma non è tutto: i carabinieri hanno trovato anche circa 7 grammi di varie sostanze stupefacenti, un coltello, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e uno smartphone utilizzato per l’attività di spaccio. Considerata la natura e la quantità dei manufatti esplosivi, è stato richiesto l’intervento degli artificieri, che hanno classificato gli ordigni come “micidiali”, evidenziandone l’elevato rischio per l’incolumità pubblica. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato dichiarato in arresto. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.