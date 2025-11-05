BOSCOTRECASE (rgl) – Oltre cento interventi eseguiti in pochi mesi, molti dei quali senza la necessità di una stomia temporanea. All’ospedale di Boscotrecase, la chirurgia diretta dal dottor Francesco Bianco si conferma un centro d’eccellenza nazionale per l’innovazione nel trattamento delle neoplasie del retto ultrabasso. Le tecniche ricostruttive di nuova generazione – come la pull-through/SHiP procedure e la TTSS – consentono infatti, in casi selezionati, di evitare la stomia di protezione, la cosiddetta “borsetta”, migliorando sensibilmente la qualità di vita dei pazienti e riducendo i tempi di recupero post-operatorio. Un risultato straordinario che si inserisce in un percorso di crescita costante: dal mese di aprile 2025, la chirurgia di Boscotrecase è stata ufficialmente designata centro di riferimento aziendale dell’Asl Napoli 3 Sud, con oltre cento interventi già portati a termine nell’ambito del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dedicato alle neoplasie di colon, retto e stomaco. Dal 2011, nell’ambito dello stesso PDTA, sono stati eseguiti circa tremila interventi complessivi, gestiti dal Gruppo Oncologico Multidisciplinare interaziendale, confermando l’esperienza e la solidità del modello operativo adottato.

“L’esperienza maturata sul campo, grazie ai notevoli volumi di attività – spiega il direttore Francesco Bianco – ci ha permesso di sviluppare approcci multidisciplinari innovativi che puntano alla conservazione del retto, con protocolli Watch & Wait e tecniche mininvasive laparoscopiche e transanali (TAMIS, TEM)”. Un impegno che ha valso al team di Boscotrecase il riconoscimento della comunità scientifica nazionale, testimoniato dall’intervento al recente Congresso della Società Italiana di Chirurgia Colorettale presso l’Università San Raffaele di Milano e dalle numerose pubblicazioni scientifiche che portano la firma dell’équipe. “La nostra offerta assistenziale – annuncia il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo – si arricchirà ulteriormente con l’arrivo del sistema di chirurgia robotica, già in fase di installazione. Sarà un passo decisivo verso una sanità sempre più precisa, umana e tecnologicamente avanzata”. Parallelamente, è stato avviato un protocollo di gestione a lungo termine per la riabilitazione dei pazienti stomizzati e di coloro che presentano disturbi funzionali post-operatori, con l’obiettivo di migliorare non solo gli esiti clinici, ma anche la qualità della vita quotidiana. I risultati raggiunti e i prossimi sviluppi saranno presentati nel corso della conferenza pubblica del 7 novembre, alle 10, presso l’aula convegni dell’ospedale di Boscotrecase.