NAPOLI (rgl) – Un presidio costante, visibile, studiato nei dettagli per intercettare chi trasforma le strade del Napoletano in terreni di caccia. È l’operazione avviata dalla Questura di Napoli lungo l’Asse Mediano e sulle principali arterie a esso collegate, dove in questi giorni sono scattati controlli mirati per contrastare i reati predatori, sempre più frequenti sulle tratte ad alto scorrimento. Il dispositivo, pianificato nell’ambito dell’azione preventiva della Polizia di Stato, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, della Sezione Polizia Stradale di Napoli e dei commissariati di Frattamaggiore, Giugliano-Villaricca, Afragola e Scampia, in un lavoro coordinato e continuo. Le pattuglie sono state posizionate in punti strategici, individuati sulla base delle precedenti segnalazioni e delle analisi del rischio, così da garantire una copertura capillare delle zone più esposte. Dai monitoraggi dei flussi veicolari ai posti di controllo, dalla verifica di mezzi e persone alla risposta tempestiva a eventuali segnalazioni, il presidio ha assicurato una presenza costante e rassicurante per gli automobilisti, scoraggiando comportamenti illeciti e aumentando la percezione di sicurezza.