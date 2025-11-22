MARIGLIANO (rgl) – Un traguardo che vale doppio: per la città e per le famiglie. Marigliano entra ufficialmente nella lista dei beneficiari del finanziamento promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, distinguendosi tra i soli quattro Comuni di tutta la Campania selezionati nell’ambito della misura dedicata alle attività educative e ricreative formali e non formali. Un risultato tutt’altro che scontato, che pone Marigliano accanto a Liberi (Caserta), Futani e Sicignano degli Alburni (Salerno), confermando l’attenzione dell’amministrazione verso le politiche giovanili e il sostegno alle famiglie. La misura, prevista dalla legge n. 207/2024, destina a Marigliano circa 40mila euro, fondi che saranno utilizzati per rafforzare i percorsi educativi e ricreativi rivolti ai più giovani, con un focus particolare sulle attività oratoriali, scolastiche e sull’inclusione dei ragazzi con disabilità. Una spinta importante per consolidare e ampliare l’offerta socio-educativa del territorio. “Questo riconoscimento – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino – conferma il nostro impegno nel promuovere politiche concrete a favore dei giovani e delle famiglie. Essere tra i pochissimi Comuni campani selezionati rappresenta un segnale forte della bontà del lavoro svolto e della capacità di intercettare risorse utili alla comunità”, sottolinea il primo cittadino, rivendicando con orgoglio il percorso intrapreso. Nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale definirà nel dettaglio i progetti da attivare: laboratori, spazi inclusivi, attività extrascolastiche e iniziative pensate per rispondere alle esigenze educative e sociali della città.