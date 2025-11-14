VOLTURARA IRPINA (rgl) – Cercava un’auto usata, ha trovato invece una trappola. È finita così la ricerca di un Nissan Pick-Up da parte di un uomo che, lo scorso luglio, navigando tra gli annunci online, si è imbattuto nel venditore sbagliato. Una trattativa apparentemente regolare, un anticipo versato per bloccare il veicolo e poi la scoperta: quell’auto non era affatto come descritta. Dietro lo schermo, un 65enne della provincia di Potenza che ora dovrà rispondere del reato di truffa.

LA TRAPPOLA DELL’ANNUNCIO – Il contatto nasce sul web: l’annuncio promette un Nissan Pick-Up in buone condizioni e, dopo una breve trattativa, l’acquirente effettua un bonifico di 400 euro per assicurarsi il veicolo. Ma qualcosa non torna. Nelle verifiche effettuate in seguito, il potenziale compratore scopre che l’auto presenta un chilometraggio molto superiore a quello dichiarato e, soprattutto, che non è stata sottoposta a revisione dal 2022. A quel punto l’uomo rinuncia all’acquisto e prova a farsi restituire l’anticipo. Ma il venditore sparisce: telefono muto, nessuna risposta né spiegazione.

LE INDAGINI E LA DENUNCIA – Raccolta la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina avviano un’indagine serrata. Attraverso documentazione bancaria, l’analisi delle chat WhatsApp intercorse tra venditore e acquirente e il riconoscimento fotografico del sospettato, gli investigatori ricostruiscono l’intera vicenda e confermano la natura fraudolenta della transazione. Gli elementi raccolti portano così alla denuncia in stato di libertà del 65enne, ora deferito all’Autorità Giudiziaria competente.