GROTTOLELLA (rgl) – Attimi di paura questa mattina lungo la strada Provinciale 164, in via Tropeani, nel territorio del comune di Grottolella. Erano circa le 7:30 quando un’autovettura alimentata a benzina è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, costringendo la conducente, una donna del posto, ad abbandonare l’abitacolo per mettersi in salvo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno trovato il veicolo ormai quasi completamente divorato dalle fiamme. La squadra ha provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante o ad altri mezzi in transito. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la paura per la donna alla guida è stata tanta. Dopo l’intervento di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno eseguito la bonifica completa del veicolo e la messa in sicurezza della sede stradale, consentendo il ripristino della normale viabilità.