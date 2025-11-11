NAPOLI (rgl) – Un’operazione lampo della Polizia Metropolitana di Napoli ha portato al sequestro di due capannoni nell’area di Capodichino, cuore della periferia nord del capoluogo, e alla denuncia di un pregiudicato ritenuto responsabile di traffico di veicoli rubati e gestione illecita di rifiuti. L’intervento, coordinato dal comando della Polizia Metropolitana e condotto dal Nucleo Investigativo Stradale Ambientale, è scaturito da una fonte confidenziale che aveva segnalato la presenza di una carrozzeria abusiva in cui sarebbero state occultate auto rubate e pezzi di ricambio di dubbia provenienza. Cinque pattuglie hanno circondato l’area e fatto irruzione nel capannone principale, dove gli agenti hanno scoperto una Volvo XC40 con targa francese: a un primo controllo, i documenti apparivano in regola, ma i riscontri tecnici hanno rivelato dati identificativi contraffatti. Attraverso l’analisi del numero di telaio originale, la Polizia ha scoperto che il veicolo era stato rubato ad Anzio lo scorso 28 ottobre. Le verifiche hanno poi condotto a un secondo deposito, intestato allo stesso soggetto, dove erano accatastati componenti meccanici e materiali di scarto provenienti da smontaggi non autorizzati: un vero e proprio centro illegale di stoccaggio di rifiuti speciali. Il responsabile, un uomo residente nel Rione Amicizia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per riciclaggio, ricettazione e gestione illecita di rifiuti.