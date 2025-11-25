SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Un semplice controllo stradale si è trasformato in pochi istanti in una scena di tensione e violenza. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Santa Maria Capua Vetere, dove una donna di 44 anni è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia con le accuse di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari avevano fermato per un controllo una Opel Insignia, risultata — a seguito dei primi accertamenti — già sottoposta a sequestro amministrativo. Alla richiesta di fornire i documenti e chiarire la situazione, la conducente avrebbe tentato di fuggire, nel tentativo di evitare un nuovo sequestro del veicolo. Raggiunta dopo pochi metri, la donna avrebbe opposto una decisa resistenza, arrivando ad aggredire i carabinieri impegnati nell’intervento. Uno dei militari, ferito durante la colluttazione, è stato trasportato presso l’ospedale “Pineta Grande” di Castel Volturno, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni. Al termine delle formalità di rito, la 44enne è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.