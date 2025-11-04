MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un viaggio verso Benevento si è trasformato in attimi di paura sull’autostrada A16 Napoli–Canosa nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Intorno alle 13 di oggi un’autovettura in transito ha improvvisamente preso fuoco all’altezza del chilometro 38,450, in direzione Bari. Le fiamme, divampate in pochi istanti, hanno costretto i tre occupanti — tutti provenienti da Napoli — ad abbandonare il mezzo e mettersi in salvo. Per fortuna, solo tanto spavento e nessuna conseguenza fisica per i passeggeri, che hanno assistito impotenti alla scena mentre il fuoco avvolgeva la vettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che con un’autopompa serbatoio hanno domato rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’intera area per consentire il ripristino della circolazione. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e il servizio di assistenza autostradale, impegnati nella gestione del traffico e nel coordinamento delle operazioni di bonifica.