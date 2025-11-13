MASSA DI SOMMA (rgl) – La sua corsa è finita con un boato metallico e un’immagine che resterà impressa a lungo: la targa della Smart ForFour rubata letteralmente incastonata nel guardrail di corso Luigi Pirandello, a Massa di Somma. Un epilogo da film per un inseguimento notturno iniziato a San Sebastiano al Vesuvio, dove una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile di Torre del Greco ha intercettato un’auto appena segnalata come rubata. La centrale operativa aveva da poco diffuso la nota di ricerca: modello, targa, colore e direzione. Tutto combaciava. Appena individuata la vettura, i militari hanno acceso lampeggianti e sirene, intimando l’alt. Ma il giovane al volante ha scelto la fuga, spingendo sull’acceleratore e dando il via a un inseguimento ad altissima velocità tra le strade vesuviane. Pochi chilometri più avanti, nel territorio di Massa di Somma, la corsa si è conclusa bruscamente: il 19enne ha perso il controllo dell’auto, finendo contro una ringhiera d’acciaio. L’impatto è stato violento: gli airbag sono esplosi, frammenti del paraurti hanno invaso l’asfalto, e la targa della Smart è rimasta impressa sul guardrail, come un’impronta indelebile del tentativo fallito di fuga. Miracolosamente illeso, il ragazzo è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri. Dovrà ora rispondere delle accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.