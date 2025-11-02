SAN FELICE A CANCELLO (rgl) Un’officina fantasma nascosta dietro un capannone improvvisato: è quanto hanno scoperto i carabinieri nel corso di un servizio di controllo ambientale a San Felice a Cancello, nel Casertano. L’operazione, condotta nella tarda mattinata di ieri dai militari delle Stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello, rientra nell’attività mirata alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione dei reati connessi alla gestione dei rifiuti. Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato un’area privata dove era stato realizzato un capannone adibito a officina meccanica e carrozzeria, privo di qualsiasi autorizzazione. All’interno della struttura, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto una Fiat 500L completamente smontata, risultata rubata a metà ottobre ad Arpino di Casoria. Accanto all’auto, numerosi attrezzi da officina, pezzi di ricambio e materiali utilizzati per la riparazione dei veicoli, presumibilmente destinati al mercato nero. L’intera area, di circa 50 metri quadrati, insieme all’autovettura e a tutte le attrezzature rinvenute, è stata posta sotto sequestro penale. Il proprietario del terreno, un 44enne residente a San Felice a Cancello, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione, realizzazione di opere edilizie abusive e gestione illecita di rifiuti.