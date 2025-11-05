NOLA (rgl) – Un vortice di auto rubate, pezzi smontati e rivenduti, officine fantasma e un giro d’affari da decine di migliaia di euro al mese. È quanto emerso dall’operazione “Demolizione”, condotta dai carabinieri della Compagnia di Nola, che nella mattinata di oggi hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 20 persone residenti nell’area vesuviana, ritenute coinvolte in un articolato sistema di riciclaggio e ricettazione di veicoli rubati. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica, prevede per 9 indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per altri 11 il divieto di dimora nel Comune. L’indagine, avviata dai militari della dtazione di Palma Campania e supportata da attività tecniche e investigazioni sul campo, ha permesso di documentare 19 episodi di riciclaggio e 45 di ricettazione, portando al recupero di 19 veicoli rubati. Dalle indagini sono emersi due gruppi criminali con base a Ottaviano e Marigliano, specializzati nel reperire veicoli o parti di essi – frutto di furti nelle province di Napoli, Salerno e Benevento – per poi smontarli, assemblarli e immetterli nuovamente sul mercato, anche attraverso concessionarie compiacenti dell’area nolana. Fulcro dell’attività illegale erano due depositi dove avveniva la vera e propria “cannibalizzazione” dei veicoli: i componenti venivano separati, rivenduti singolarmente e tracciati fino a una rete di ricettatori in grado di garantirne la redistribuzione nel mercato parallelo. Il giro d’affari stimato si aggirava intorno ai 60.000 euro mensili, con un costante flusso di denaro e pezzi di ricambio di dubbia provenienza. Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno sequestrato numerosi componenti di veicoli di origine illecita, deferito i trasportatori coinvolti e posto sotto sequestro un’officina abusiva, il cui titolare è stato denunciato anche per gestione illecita di rifiuti.