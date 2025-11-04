AVELLA (rgl) – Le storie entrano nei musei e prendono vita tra i reperti e le voci dei più giovani. Anche Avella partecipa alla maratona nazionale “Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo”, promossa da Kid Pass e giunta alla sua settima edizione, un’iniziativa che trasforma i musei italiani in luoghi di scoperta, di emozione e di incontro tra generazioni. Dal 15 al 16 novembre, il museo Mia di Avella diventerà teatro di tre giornate dedicate alla lettura, alla creatività e al dialogo educativo, con attività pensate per bambini, ragazzi e famiglie. La giornata inaugurale di venerdì 15 novembre sarà riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Monsignor Pasquale Guerriero”, protagonisti di letture e riflessioni sui temi dell’etica, del rispetto e della crescita personale. Al centro del programma, due letture teatrali tratte dai libri “Ero un bullo” di Andrea Franzoso e “Il Fantasma del Colosseo” di Geronimo Stilton, interpretate da un attore professionista per un’esperienza immersiva e coinvolgente. A sostenere l’iniziativa, la Mondadori Point di Avella, che collabora alla promozione dei testi e alla diffusione del progetto sul territorio. La manifestazione si concluderà domenica 16 novembre con la consegna degli attestati di “Lettore Esploratore” e con un invito simbolico a esplorare le meraviglie archeologiche di Avella — dall’Anfiteatro romano alle Tombe romane — per un fine settimana all’insegna della cultura e della scoperta condivisa. “Siamo orgogliosi che Avella faccia parte di un’iniziativa di respiro nazionale che valorizza la lettura e i nostri luoghi della cultura,” dichiara il sindaco Vincenzo Biancardi. “Avventure tra le pagine unisce bambini e famiglie attraverso la magia dei libri, offrendo ai più giovani l’opportunità di imparare divertendosi, in un contesto ricco di storia e valori civici” L’evento è ufficialmente inserito nel calendario nazionale “Kid Pass – Avventure tra le pagine 2025”, confermando Avella tra le tappe più attese della rete culturale dei musei italiani.