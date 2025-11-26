Avella, rifiuti pericolosi stoccati in officina: denunciato meccanico

AVELLA (rgl) – Un deposito nascosto di rifiuti speciali, pericolosi e mai smaltiti, è ciò che i carabinieri forestali hanno trovato all’interno di una comune officina del Baianese. Un controllo di routine si è trasformato così in un intervento cruciale per la tutela dell’ambiente. Nell’ambito di una serie di verifiche mirate, disposte dal comando provinciale dei Carabinieri di Avellino e dedicate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i militari del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino – in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale – hanno denunciato a piede libero il titolare di una nota officina meccanica di Avella. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno accertato che l’artigiano, un 50enne del posto impegnato nella riparazione di autoveicoli, aveva accumulato all’interno dell’opificio circa 20 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. Si trattava, in particolare, di contenitori di oli esausti non smaltiti presso un centro autorizzato da oltre un anno, in violazione delle norme che regolano la gestione dei materiali altamente inquinanti. La presenza dei rifiuti, stoccati in modo irregolare e potenzialmente dannoso per l’ambiente e la salute pubblica, ha portato i carabinieri a deferire il meccanico all’Autorità Giudiziaria: dovrà ora rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.