AVELLINO (rgl) – Attimi di tensione e paura al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino, dove un paziente, stanco di attendere il proprio turno, ha perso completamente il controllo e aggredito una guardia giurata, dopo aver minacciato il personale infermieristico. L’uomo, 57 anni, si trovava in attesa di essere sottoposto a un’ecografia addominale, ma — nonostante non avesse un codice di priorità elevato — ha iniziato a protestare violentemente per il tempo di attesa, prendendosela con gli operatori sanitari impegnati in altre emergenze. Nel tentativo di riportarlo alla calma, è intervenuto un addetto alla vigilanza interna, ma l’uomo si è scagliato contro di lui, colpendolo e provocando momenti di panico tra i presenti. Subito dopo l’aggressione, il 57enne si è dato alla fuga, allontanandosi dall’ospedale. La Polizia di Stato, allertata dal personale sanitario, è riuscita in breve tempo a rintracciare e identificare l’uomo, che sarà ora denunciato per minacce e aggressione a pubblico ufficiale.