MIRABELLA ECLANO (rgl) – Una storia di fiducia tradita e di scaltrezza criminale emerge dalle indagini dei carabinieri della stazione di Mirabella Eclano. Protagonista una donna di 58 anni, originaria dell’hinterland napoletano, che negli anni ha lavorato come collaboratrice domestica per persone anziane, approfittando della loro vulnerabilità. La vicenda risale a pochi giorni fa, quando l’anziano assistito dalla donna, residente nella media valle del Calore, è deceduto. All’apertura del testamento, i familiari hanno scoperto con sconcerto che la badante aveva ottenuto la donazione dell’appartamento in cui prestava servizio e, nel corso del tempo, si era impossessata di denaro e oggetti preziosi custoditi nella casa. Le indagini hanno evidenziato che l’uomo era affetto da conclamata demenza senile, circostanza che ha facilitato la condotta della donna. I carabinieri hanno già accertato che la stessa, pochi anni fa, era stata arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione per un furto commesso ad Avellino nel 2013. Nonostante ciò, non aveva smesso di lavorare presso anziani, guadagnandosi nuovamente la fiducia delle famiglie. Ora, la 58enne dovrà rispondere anche dell’accusa di circonvenzione di persona incapace, mentre le indagini continuano per tentare di recuperare parte dei valori sottratti.