NOLA (redgioloc) – Per giorni avevano osservato movimenti sospetti tra piazza Sant’Antonio Abate e le strade che circondano l’ufficio postale di Nola. Appostamenti, pedinamenti, controlli mirati: un lavoro silenzioso ma serrato, condotto dagli uomini della squadra investigativa del commissariato di Nola per mettere fine a un’attività di spaccio che, secondo quanto accertato, coinvolgeva anche minorenni come acquirenti. Nel pomeriggio di ieri è scattato il blitz. L’obiettivo era un 34enne del posto, D.P., volto già conosciuto alle forze dell’ordine per questo sotto osservazione degli investigatori. Quando gli agenti, affiancati dal Nucleo Cinofili, hanno fatto irruzione nella sua abitazione, la situazione è apparsa subito chiara. In casa sono stati trovati oltre 100 grammi di hashish, suddivisi in parte in dosi già pronte alla vendita. Accanto allo stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche il materiale utilizzato per confezionare i singoli involucri: un bilancino di precisione, ritagli per le dosi e tutto l’occorrente per l’immediata cessione. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.