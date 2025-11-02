BOSCOREALE (rgl) – Un colpo solo, sparato nel cuore della notte, ha spezzato la vita di un ragazzo di 18 anni. Era incensurato e lavorava come operaio. È morto all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco in piazza Pace, a Boscoreale. Secondo una prima ricostruzione ancora in corso di verifica, il giovane si trovava nel centro cittadino intorno alle 2.30 della notte tra venerdì e sabato, quando due persone a bordo di uno scooter si sarebbero avvicinate ed avrebbero esploso almeno un colpo di pistola ad altezza d’uomo. Il proiettile lo ha colpito all’altezza dell’ascella, provocando una grave emorragia. Soccorso da alcuni presenti e trasportato in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del nosocomio Castellammare di Stabia. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze tra i residenti e i giovani che frequentano la piazza.