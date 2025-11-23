QUALIANO (rgl) – Ha violato i domiciliari, ha manomesso il braccialetto elettronico e ha raggiunto la sua ex per colpirla con una violenza feroce: almeno sette coltellate, inferte nel piazzale antistante l’abitazione della donna, nel parco Cerqua a Qualiano. È finita così la fuga di un 29enne, arrestato dai carabinieri con le accuse di evasione e tentato omicidio, poche ore dopo l’aggressione. La notte scorsa la 35enne, ferita alla testa, al torace, all’addome e a una gamba, è rimasta cosciente abbastanza da indicare subito ai militari il nome del suo aggressore: l’ex compagno, lo stesso che aveva già denunciato per maltrattamenti nel marzo scorso, quando l’uomo l’aveva perseguitata fino a romperle un vetro dell’auto. Da allora era ristretto ai domiciliari nella sua abitazione di Calvizzano, proprio a seguito della denuncia della vittima. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono arrivati in pochi minuti: a dare l’allarme sono stati alcuni residenti, terrorizzati dalle urla e dal sangue lasciato sull’asfalto. Nel frattempo, il sistema di controllo aveva già segnalato la manomissione del braccialetto elettronico, abbandonato in casa dal 29enne prima della fuga. Le ricerche si sono intensificate con l’analisi delle telecamere della zona e con le dichiarazioni della donna, che non ha mai perso conoscenza: un dettaglio decisivo per ricostruire la dinamica. L’arresto è arrivato nella notte, quando il giovane è stato trovato nella sua abitazione. In casa c’era anche un coltello, senza tracce visibili di sangue, ora al vaglio degli accertamenti tecnici. La 35enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Giugliano. Le sue condizioni inizialmente sembravano disperate, ma i medici oggi la giudicano fuori pericolo, pur mantenendo la prognosi riservata.