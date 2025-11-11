Brusciano, pusher con “cassa” di piccolo taglio: arrestato 29enne

BRUSCIANO (rgl) – Un via vai sospetto, un controllo mirato e la scoperta di un piccolo ma organizzato giro di spaccio. I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato Ciro M., 29 anni, originario di Soccavo e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato durante un servizio di controllo sul territorio e trovato in possesso di 49 dosi di droga pronte alla vendita, tra hashish, cocaina e marijuana, nascoste con cura per eludere eventuali perquisizioni. Nelle sue tasche anche 670 euro in contanti, quasi tutti in banconote di piccolo taglio, un dettaglio che non è sfuggito ai militari e che ha rafforzato l’ipotesi che si trattasse del provento dell’attività di spaccio. Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio.