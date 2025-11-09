SAVIANO – MARIGLIANO (rgl) – Prevenire, educare, costruire una rete di consapevolezza e rispetto. Con questo obiettivo l’istituto statale di istruzione superiore “Montalcini-Ferraris” di Saviano e Marigliano, guidato dal dirigente Domenico Ciccone, si fa capofila della rete “Scuole in rete per le vittime della rete”, un progetto ambizioso nato per contrastare bullismo e cyberbullismo attraverso il dialogo e la formazione. Nell’ambito delle attività della rete, partirà martedì 11 novembre un tour di incontri formativi con Fabio De Nunzio, giornalista e fondatore dell’associazione “Bullismo No Grazie”, noto per il suo impegno sociale e per le sue campagne di sensibilizzazione nelle scuole italiane. L’iniziativa, che si concluderà venerdì 14 novembre, coinvolgerà oltre 500 studenti degli Istituti Comprensivi “Mameli” di Piazzolla di Nola, “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile, “Ciccone” di Saviano, “Omodeo-Beethoven” di Scisciano, “Siani-Alighieri” di Marigliano e dell’Istituto Superiore “Montalcini-Ferraris”. Non solo studenti, ma anche genitori, docenti e dirigenti scolastici saranno protagonisti di un incontro pubblico, in programma giovedì 13 novembre alle 15:30 nell’Aula Magna della sede di Marigliano dell’istituto Montalcini-Ferraris. L’appuntamento, alla presenza dello stesso De Nunzio, sarà un momento di confronto e formazione condivisa per rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia, promuovendo comportamenti responsabili e un uso consapevole delle tecnologie.