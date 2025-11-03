lunedì, Novembre 3, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Precipitato in un incidente sul lavoro: operaio 63enne muore dopo lunga agonia

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

ACERRA (rgl) – Un silenzio di dolore. Marco Iazzetta, 63 anni, operaio di Afragola, non ce l’ha fatta. L’uomo, lo scorso 10 settembre, era precipitato dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione a Scampia mentre stava lavorando. Dopo settimane di lotta tra la vita e la morte, le condizioni di Iazzetta si sono aggravate fino al tragico epilogo, ieri ad Acerra, presso l’ospedale “Villa dei Fiori”. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli per l’autopsia, mentre i carabinieri della stazione Napoli Marianella indagano per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità sul cantiere.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Ercolano, scoperto mercato nero di abiti usati: 10 tonnellate sequestrate e denunciato 25enne
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com