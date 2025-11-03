ACERRA (rgl) – Un silenzio di dolore. Marco Iazzetta, 63 anni, operaio di Afragola, non ce l’ha fatta. L’uomo, lo scorso 10 settembre, era precipitato dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione a Scampia mentre stava lavorando. Dopo settimane di lotta tra la vita e la morte, le condizioni di Iazzetta si sono aggravate fino al tragico epilogo, ieri ad Acerra, presso l’ospedale “Villa dei Fiori”. La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli per l’autopsia, mentre i carabinieri della stazione Napoli Marianella indagano per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità sul cantiere.