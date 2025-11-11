CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Estorsioni, droga e una “cassa comune” per sostenere affiliati e famiglie dei detenuti. È questo il quadro emerso dall’operazione condotta il 11 novembre dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalla Sisco di Napoli, in collaborazione con la Squadra Mobile e il commissariato di Castellammare di Stabia. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, il gip del Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di undici persone: dieci finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, gli indagati sarebbero gravemente indiziati di associazione mafiosa, estorsione, tentata estorsione e detenzione di droga a fini di spaccio, con aggravanti legate al metodo mafioso e alla finalità di agevolare il clan D’Alessandro, storicamente radicato sul territorio stabiese. Gli investigatori hanno documentato diversi episodi estorsivi ai danni di operatori commerciali, in particolare nel settore edilizio, confermando la pressione esercitata dal clan sul tessuto economico locale. Un elemento centrale dell’inchiesta è la “cassa comune” del clan, utilizzata per retribuire i partecipi e sostenere le famiglie dei detenuti, alimentata dai proventi delle attività illecite. Durante le indagini sono stati sequestrati consistenti importi di denaro, confermando la capacità del sodalizio di gestire risorse economiche parallele e occulte.