NAPOLI (rgl) – La Campania prova a respirare. Nella regione dove le città restano tra le meno “ombreggiate” d’Italia, con capoluoghi che arrivano a contare appena 20 alberi ogni 100 abitanti — e Napoli che precipita a quota 4 — torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente, che celebra la sua trentesima edizione. Dal 21 al 23 novembre, scuole, famiglie, cittadini, volontari, aziende e amministrazioni saranno in campo in decine di iniziative dedicate alla messa a dimora di piante e arbusti, infrastrutture verdi fondamentali nella lotta alla crisi climatica. “Gli alberi ci danno tanto, ora tocca a noi”, lo slogan scelto per l’edizione 2024, richiama all’urgenza di interventi concreti. Le città campane continuano infatti a crescere più in cemento che in verde, e l’ultimo rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente, che elabora dati Istat, lo conferma: Benevento guida la classifica regionale con 23,9 mq di verde fruibile a persona, seguita da Caserta (18,3 mq/ab) e Avellino (17,9 mq/ab). Ma la disponibilità crolla a 10 mq/ab a Salerno e addirittura a 9,9 mq/ab a Napoli, appena in linea con lo standard minimo di 9 mq. E quando si passa a guardare gli alberi realmente accessibili, quelli cioè presenti in parchi urbani, aree attrezzate, giardini scolastici e orti urbani, i numeri peggiorano ancora: Avellino ne conta 17 ogni 100 abitanti, Benevento 18, Salerno 15, Caserta 7 e Napoli appena 4, contro i 117 di Modena o i 114 di Trieste. Una situazione che preoccupa e che, secondo Legambiente, rende ancora più urgente un cambio di passo. “La Festa dell’Albero anima da trent’anni la partecipazione di cittadini e studenti”, commenta Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, “per chiedere alle amministrazioni di curare il patrimonio arboreo esistente e soprattutto di accrescerlo. Il verde non va solo aumentato: va migliorato nella qualità, nell’accessibilità e nella distribuzione, perché deve essere goduto da tutti, ovunque, senza distinzione di reddito, età o condizioni fisiche”.

GLI APPUNTAMENTI – Il 21 novembre Legambiente sarà a Succivo, nel Casertano, con l’iniziativa “W l’Asprinio”, organizzata insieme a FRoSTA: nel Biodistretto Terra Felix si procederà alla piantumazione di 50 barbatelle per recuperare la coltivazione tradizionale della vite maritata al pioppo, simbolo del paesaggio dell’Asprinio di Aversa, da anni minacciato dall’abusivismo edilizio. Sempre il 21 novembre, il Circolo Legambiente Cava – Terra Metelliana promuove una messa a dimora itinerante a Cava de’ Tirreni: raduno alle 9.30 al Parco Urbano, poi una passeggiata fino a via Matteo Della Corte dove avverranno le piantumazioni, insieme a scuole e volontari. Il 22 novembre toccherà a Pomigliano d’Arco, dove il Circolo Legambiente Fusis sarà al Parco Giovanni Paolo II, e al Circolo “A.R.I.A. Mimmo Beneventano” di Ottaviano, che pianterà nuove essenze nel Parco della Memoria, bene confiscato alla criminalità organizzata. Sempre il 22 novembre, a Eboli, il circolo Legambiente Silaris celebrerà la Festa dell’Albero agli Orti di Città, luogo simbolo dell’associazione. Parteciperanno bambini, studenti e la Casa-Famiglia Spes Unica, per una mattinata dedicata alla natura e all’impegno civico.

LEGAMBIENTE: COMUNI DEVONO DOTARSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI – A preoccupare è anche l’assenza, in molti Comuni, degli strumenti di pianificazione del verde previsti dalla Legge 10/2013: censimento, regolamento e piano del verde urbano. “I Comuni devono dotarsi di questi strumenti”, sottolinea ancora Francesca Ferro, “che riconoscono il ruolo fondamentale del verde nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria e del microclima urbano. Anche la Regione deve fare la sua parte, adottando le più recenti strategie europee, dal nuovo Regolamento UE sul Ripristino della Natura, che impone di invertire la perdita di spazi verdi urbani e aumentare la copertura arborea”.