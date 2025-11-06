NAPOLI (rgl) – Con l’arrivo della stagione fredda, Anas rinnova il suo appello alla prudenza e ricorda che, dal 15 novembre al 15 aprile, entra in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su numerosi tratti della rete stradale e autostradale campana più esposti al rischio di neve o formazione di ghiaccio. L’ordinanza, emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada, mira a garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico durante i mesi invernali.

CHI E’ OBBLIGATO E CHI NO – L’obbligo riguarda tutti i veicoli a motore, ad eccezione di ciclomotori e motocicli, che potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e senza precipitazioni nevose in atto. Il provvedimento si applica anche fuori dal periodo indicato, qualora si verifichino condizioni meteo avverse: in caso di ghiaccio o nevicate improvvise, la segnaletica verticale lungo i tratti interessati indicherà l’obbligo temporaneo.

LE STRADE INTERESSATE IN CAMPANIA – Il provvedimento interessa diverse arterie statali e raccordi autostradali nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, dove le condizioni climatiche rendono necessario l’utilizzo di dispositivi invernali.

Di seguito, l’elenco dettagliato delle principali tratte:

Raccordi Autostradali

RA2 “Raccordo di Avellino”: da Montoro Inferiore (km 13,700) ad Atripalda (km 30,440).

RA9 “Raccordo di Benevento”: dal casello A16 di Benevento (km 0,000) a Benevento Est (km 12,500).

Province di Benevento e Avellino

SS19 “delle Calabrie”: da Polla al confine regionale, con tratti interessati fino a Sala Consilina.

SS87 “Sannitica”: da Torrecuso al confine regionale.

SS372 “Telesina”: dallo svincolo di Dragoni fino a Benevento Est.

SS212 “della Val Fortore” e SS212/Var “Variante di Pietrelcina”: da Benevento Ovest al confine regionale.

SS369 “Appulo Fortorina”: dal confine regionale fino all’innesto con la SS212.

SS90/bis e SS90 “delle Puglie”: lungo i tratti da Benevento a Savignano e da Venticano al confine regionale.

SS90 Dir e SS90 Var “Variante di Grottaminarda”: da Ariano Irpino fino alle intersezioni con la ex SS91.

SS303 “del Formicoso”, SS425 “di Sant’Angelo dei Lombardi”, SS400 “di Castelvetere”, SS401 “dell’Alto Ofanto e del Vulture”, SS7 “Via Appia” e SS7dir/C “Via Appia”: tratti ricadenti nelle aree interne dell’Irpinia.

SS691 “Fondo Valle del Sele”: da Colliano fino a Lioni.

Provincia di Salerno

SS91 “della Valle del Sele”: da Campagna fino all’innesto con la SS91 Racc.

SS166 “degli Alburni”: da Roccadaspide fino ad Atena Lucana.

SS18VAR “Cilentana”: da Agropoli all’innesto con la SS517VAR.

SS517VAR “Bussentina”: da Caselle in Pittari fino alla SS19.

SS19/Ter “Dorsale Aulettese”: dal raccordo Sicignano-Potenza fino all’intersezione con la SS19.

SEGNALETICA E CONTROLLI – Anas precisa che l’obbligo sarà indicato tramite apposita segnaletica verticale, già installata lungo i tratti interessati. I controlli sul rispetto delle norme saranno effettuati dalle forze dell’ordine e dal personale Anas, che monitoreranno costantemente la viabilità, specialmente in caso di allerte meteo.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO – “La sicurezza stradale dipende anche dalla prevenzione – ricordano da Anas – e l’utilizzo di pneumatici adeguati è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti in presenza di neve o ghiaccio”. L’azienda raccomanda ai conducenti di verificare lo stato dei propri pneumatici, di tenere sempre a bordo le catene da neve e di prestare la massima attenzione alla guida durante i mesi invernali.