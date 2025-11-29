MADDALONI (rgl) – Un gesto di crudeltà verso un animale si è trasformato in un intervento tempestivo che ha salvato la vita di un cane a Maddaloni, nel Casertano. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, con il supporto della Polizia Locale e dei servizi veterinari dell’Asl, ha tratto in salvo un cane di grossa taglia rinchiuso in un box di appena due metri quadrati, privo delle condizioni minime di igiene e benessere. Le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine hanno permesso di individuare l’abitazione in cui l’animale era costretto a vivere in condizioni precarie. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente constatato lo stato di sofferenza del cane e la situazione igienico-sanitaria gravemente compromessa. In via cautelativa è stato disposto un sequestro sanitario: l’animale è stato prima trasferito in una struttura specializzata per ricevere le cure necessarie, e successivamente collocato in un canile autorizzato. Il proprietario è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali, mentre il cane, ora al sicuro, potrà ricevere le attenzioni e le cure di cui ha bisogno.