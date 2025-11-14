CANCELLO (rgl) – Sarà una fine di novembre complicata per i viaggiatori campani. A partire dalle 00:01 del 25 novembre e fino alle 4 del 5 dicembre 2025, la circolazione ferroviaria tra Napoli e Cancello sarà completamente sospesa per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di portare avanti un importante intervento di potenziamento infrastrutturale legato alla futura linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari. Si tratta di un’opera dal valore complessivo di circa 500 milioni di euro, che coinvolgerà mediamente 600 lavoratori al giorno, fra tecnici specializzati e operai delle ditte appaltatrici. I lavori, che interessano il lotto Napoli–Cancello, prevedono il completamento delle opere civili, della massicciata ferroviaria e l’installazione dei cavi e delle tecnologie necessarie al nuovo itinerario. Un cantiere di vasta portata, quindi, che avrà inevitabili ripercussioni sulla mobilità quotidiana, con effetti visibili sia sui treni regionali che su quelli a lunga percorrenza. In alcuni giorni, il treno Intercity Notte 798, che collega Salerno a Torino, sarà costretto a cambiare percorso, transitando via Aversa. Questa deviazione comporterà anche modifiche agli orari, con anticipi in partenza da Salerno e Napoli.

Decisamente più pesanti le conseguenze per i servizi del Regionale Trenitalia. Le linee Napoli–Cancello–Caserta, Napoli–Vairano/Cassino e Napoli–Roma via Caserta subiranno una serie di aggiustamenti tra cui variazioni di orario, modifiche di percorso e, in alcuni casi, cancellazioni totali o parziali. Tutto il tratto compreso tra Napoli, Cancello e Caserta sarà interessato da una forte rimodulazione. Per attenuare i disagi, il Regionale ha attivato un servizio sostitutivo con bus tra Napoli e Cancello e tra Caserta e Villa Literno, in coincidenza con i treni da e per Roma. Si tratta, però, di una soluzione che non potrà replicare pienamente la capacità dei convogli ferroviari: i posti disponibili sugli autobus saranno infatti ridotti, i tempi di percorrenza potranno aumentare a causa del traffico, e non sarà possibile trasportare biciclette né animali, eccetto i cani guida. Sul fronte dell’informazione ai viaggiatori, Trenitalia consiglia di consultare costantemente la sezione “Infomobilità” su sito e app, oltre a utilizzare il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi al personale di stazione. Gli utenti che acquistano il biglietto digitale riceveranno notifiche via sms, e-mail o tramite l’app, anche grazie al servizio Smart Caring, che fornisce aggiornamenti puntuali in caso di modifiche o disservizi.