NAPOLI (rgl) – Un capannone anonimo nel cuore di Barra, apparentemente abbandonato, nascondeva un pericolo enorme per il quartiere e un business illecito che spaziava dagli esplosivi ai prodotti tecnologici contraffatti. È quanto ha scoperto la Polizia Locale di Napoli, che attraverso l’Unità Operativa Iaes — specializzata in investigazioni, tutela ambientale, emergenze sociali, minori e fasce deboli — ha portato a termine un’operazione che ha svelato un vasto deposito illegale trasformato in centro logistico e commerciale clandestino. Gli agenti, intervenuti in via San Barbato, si sono trovati davanti a un capannone di circa 1.000 metri quadrati adibito senza alcuna autorizzazione a punto vendita all’ingrosso. All’interno, il quadro emerso era allarmante: materiale esplosivo conservato in totale assenza di misure antincendio o sistemi di sicurezza, in condizioni tali da mettere seriamente a rischio l’incolumità pubblica. Il sequestro ha portato alla rimozione di 4.560 fontane pirotecniche a innesco elettrico, 346 bustine di polvere di titanio per un totale di 73 kg, oltre a un accumulo di materiale pirotecnico vario pari a 1.000 kg, di cui 245 kg di NEC, il contenuto esplosivo netto. Una quantità tale da rendere il sito una potenziale “bomba” nel cuore del tessuto urbano. Ma l’attività illecita non riguardava solo gli esplosivi. Nel capannone gli agenti hanno rinvenuto anche migliaia di prodotti elettronici professionali destinati all’audio e all’illuminazione, tutti con marchi presumibilmente contraffatti di brand internazionali di primo piano: JBL, Shure, Sennheiser, Danon DJ, Lab Gruppen, Avolites, MA, Clay Paky, Portman, Music & Light e d&b audiotechnik. Un mercato parallelo vasto e strutturato, che alimentava un circuito commerciale completamente sommerso. I titolari del deposito, un uomo e una donna di nazionalità cinese, erano privi di qualunque autorizzazione amministrativa o di Pubblica Sicurezza per la detenzione e il commercio dei materiali sequestrati. Al termine dell’operazione sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione e vendita di materie esplodenti e per commercio di prodotti con marchi contraffatti. Il capannone e l’intero contenuto — dagli esplosivi alle apparecchiature elettroniche — sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che procederà con le perizie tecniche per quantificare con precisione l’entità e la pericolosità del materiale rinvenuto.