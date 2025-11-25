NOCERA INFERIORE (rgl) – Un ambiente accogliente, intimo, lontano dalla formalità degli uffici. Un luogo pensato per restituire sicurezza a chi, troppo spesso, arriva alle Forze dell’Ordine con il peso di una violenza subita. È stata inaugurata questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la nuova “Stanza d’Ascolto – una stanza tutta per sé” presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, realizzata in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati. L’obiettivo è chiaro e profondo: offrire alle vittime un luogo protetto in cui poter raccontare, con serenità e supporto, quanto vissuto, accompagnandole nel delicatissimo momento della denuncia. La stanza è stata arredata con colori caldi, elementi familiari e un’atmosfera volutamente domestica, per allontanare l’idea di un ambiente istituzionale e favorire un dialogo più spontaneo e meno traumatico. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche ai bambini: l’inserimento di un angolo giochi permetterà di accogliere le donne che arrivano con figli molto piccoli, spesso testimoni invisibili di situazioni difficili. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione già consolidato tra l’Arma e il Comitato Pari Opportunità, rafforzato dal patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, che ha contribuito anche con la donazione di quattro quadri raffiguranti celebri personaggi dell’infanzia. Un gesto simbolico che arricchisce ulteriormente uno spazio pensato per proteggere e accogliere. La sinergia tra le istituzioni ha già dato frutti significativi, tra cui il cortometraggio “Rosa Rosae”, prodotto nel 2023 e premiato a livello nazionale come miglior corto dedicato al tema della violenza sulle donne. Accanto a iniziative formative, incontri nelle scuole e progetti di sensibilizzazione, la nuova stanza rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela delle vittime. All’inaugurazione hanno preso parte il tenente colonnello Gianfranco Albanese, comandante del Reparto Territoriale Carabinieri, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore Laura De Nicola, i membri del comitato Pari Opportunità, il sindaco Paolo De Maio e il maresciallo maggiore Rosaria Benincasa, referente provinciale per i reati di violenza di genere del Comando di Salerno.