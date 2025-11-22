STURNO (rgl) – Nel giorno successivo alla Virgo Fidelis, la patrona dell’Arma dei Carabinieri, a Sturno si celebra un evento che profuma di storia e di memoria viva: nonna Lucia Laura, per tutti Laurina, compie 115 anni. Un traguardo che affascina e commuove l’intera comunità, diventata negli anni la sua grande famiglia allargata. La coincidenza con la ricorrenza dedicata alla patrona dell’Arma non è passata inosservata ai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno voluto renderle omaggio con un dono speciale: un’immagine della Virgo Fidelis, simbolo di protezione, fede e dedizione. Laurina, credente appassionata e donna dalla tempra rara, ha accolto il gesto con emozione, circondata dall’affetto dei suoi compaesani e dei militari che, da tempo, la considerano una presenza preziosa e familiare. Non è raro, infatti, che i carabinieri si fermino a farle visita, quasi custodendo la sua storia come un bene prezioso da tramandare. Quella di nonna Laurina è una vita lunga e intensa, che racconta un secolo di cambiamenti affrontati con costanza, fermezza e fedeltà: gli stessi valori che da sempre accompagnano l’Arma dei Carabinieri. Valori che lei continua a trasmettere alle nuove generazioni con la forza silenziosa e dolce della sua presenza. Come già accaduto lo scorso anno, Laurina attende ora di ricevere la sua copia personale del “Calendario Storico” dell’Arma, un simbolo che per lei rappresenta un legame profondo e intatto con una fede – religiosa e morale – capace di attraversare i secoli.