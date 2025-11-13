ROMA (alads – amda) – Non basteranno più nuovi bisogni o diverse fragilità familiari per ottenere un altro periodo di congedo straordinario retribuito. Con la sentenza numero 7960 del 10 ottobre 2025, la sezione II del Consiglio di Stato ha tracciato una linea netta su uno dei temi più delicati del welfare italiano: il diritto dei lavoratori a prendersi cura dei propri familiari con disabilità grave. La vicenda nasce dal ricorso di un appuntato scelto dei carabinieri forestali, che — dopo aver già usufruito di due anni di congedo per assistere una zia convivente — aveva chiesto un nuovo periodo per accudire il padre invalido. L’amministrazione glielo aveva negato, sostenendo che il limite biennale previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 si riferisse alla vita lavorativa complessiva del dipendente. Il Tar Puglia, in un primo momento, gli aveva dato ragione, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione. Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, il congedo straordinario non può superare i due anni complessivi per ciascun lavoratore, anche se cambia la persona da assistere. “Il limite — si legge nella motivazione — non è riferibile a ogni familiare disabile, ma al lavoratore stesso, che può usufruirne una sola volta nell’arco della vita lavorativa.” Una posizione, questa, che trova riscontro nelle circolari Inps e Inpdap, dove il beneficio viene definito come “personale e complessivo”, non replicabile per più soggetti assistiti. La decisione assume particolare rilievo per il personale delle forze armate, per le quali — ricorda il Collegio — l’articolo 1493 del Codice dell’ordinamento militare prevede l’applicazione delle tutele familiari “tenendo conto del particolare stato rivestito”. Da qui l’esigenza di un bilanciamento tra il diritto all’assistenza e la continuità operativa dei corpi militari, espressione diretta del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione. Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il congedo straordinario, “misura eccezionale e onerosa per lo Stato”, deve essere interpretato in modo restrittivo: i suoi requisiti “sono governati dalla regola della stretta interpretazione”, senza possibilità di estensioni in assenza di una modifica legislativa. Una pronuncia destinata a dividere. Secondo molti esperti di diritto del lavoro, si tratta di un passo indietro sul piano sociale, poiché si allontana dalla visione più “solidaristica” adottata in passato dalla Cassazione civile (sentenze n. 11031/2017 e n. 26605/2020), che aveva invece riferito il limite dei due anni a ciascuna persona disabile assistita. La contrapposizione, in realtà, va oltre l’aspetto tecnico. La Cassazione aveva privilegiato l’idea di una tutela effettiva del disabile e del caregiver; il Consiglio di Stato, invece, pone l’accento sulla funzionalità dell’amministrazione e sulla sostenibilità del sistema pubblico. Le ricadute pratiche, però, sono immediate: chi ha già fruito dei due anni di congedo straordinario — anche in momenti diversi o per familiari diversi — non potrà più richiederlo. Una decisione che rischia di creare vuoti di assistenza, lasciando scoperti nuclei familiari in cui si sommano più fragilità. In attesa di un possibile intervento del legislatore o della Corte Costituzionale, la direzione tracciata è chiara: “Il congedo straordinario non è un diritto illimitato, ma un beneficio da applicare secundum legem, nel rispetto del doppio limite e della funzionalità dell’apparato pubblico”.