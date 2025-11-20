CASERTA (rgl) – Un pomeriggio drammatico sulla strada provinciale 335 tra Caserta Sud e Maddaloni. Intorno alle 15 di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo rimasto intrappolato nell’abitacolo del proprio mezzo pesante. Sul posto sono arrivate rapidamente le squadre del distaccamento di Marcianise e della sede centrale, che hanno trovato l’uomo bloccato nella cabina di guida. L’incidente sarebbe stato provocato dallo spostamento del carico, costituito da due archi in cemento armato prefabbricato, che, forse a causa di una frenata improvvisa, si è proiettato verso la parte anteriore del veicolo. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto. Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del carico sono attualmente in corso, grazie all’impiego di un’autogrù proveniente dalla sede centrale del comando. Solo successivamente sarà possibile recuperare la salma e liberare completamente la carreggiata. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, mentre il tratto stradale interessato è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del materiale.