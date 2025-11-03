CASAGIOVE (rgl) – Paura e tensione nella mattinata di sabato a Casagiove, dove due giovani coetanei sono stati vittime di una rapina violenta in un’area periferica del comune. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, unitamente al personale della Polizia Municipale, i due giovani aggrediti hanno cercato rifugio all’interno di uno stabile abbandonato, segnalando immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che ha subito rintracciato due sospetti giovani stranieri. Grazie all’intervento tempestivo delle Volanti e delle pattuglie in moto dei Nibbio, uno dei rapinatori è stato bloccato a poca distanza dalla scena del crimine, mentre l’altro è stato fermato dalla Polizia Municipale durante il tentativo di fuga. Durante le perquisizioni, le autorità hanno rinvenuto un coltello utilizzato durante l’aggressione e il cellulare sottratto alle vittime. Alla luce dei gravi indizi raccolti, i due giovani di origine tunisina sono stati arrestati con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. Le vittime, intanto, si sono recate al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati associati al carcere di Santa Maria Capua Vetere.