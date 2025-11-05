CASAMARCIANO (alads) – Casamarciano vola in classifica e punta in alto. Dopo cinque giornate nel girone E di Prima Categoria, la squadra granata si trova al secondo posto con un ruolino di quattro vittorie e un solo ko. A guidare il progetto, dalla scorsa estate, è Silvestro Esposito, classe 1993, ex calciatore e oggi presidente dell’Asd Casamarciano, chiamato a raccogliere l’eredità di una storia calcistica lunga 21 anni, costruita con passione dalla famiglia Cavaccini. Con il suo entusiasmo e la sua esperienza maturata sul campo, Esposito sta ridando energia e prospettiva a una società che rappresenta con orgoglio un’intera comunità.

Presidente Esposito, da calciatore a massimo dirigente: un passaggio tutt’altro che scontato, ma che dà continuità al progetto imbastito 21 anni fa dalla famiglia Cavaccini. Ci racconti la sua storia da calciatore e le tappe più importanti.

“Il mio percorso nel calcio nasce da una grande passione. Da piccolo ho iniziato a giocare per puro amore di questo sport. Ho avuto la fortuna di vestire diverse maglie e di vivere lo spogliatoio in tutte le sue sfumature, dalle prime esperienze nei settori giovanili fino ai campionati maggiori, dove ho potuto confrontarmi con giocatori e allenatori che mi hanno insegnato molto, dentro e fuori dal campo. Quando poi è giunto il momento di smettere con l’attività agonistica, è arrivata una proposta inaspettata che non potevo rifiutare: l’attaccamento alla squadra del mio paese è fortissimo. È stato naturale per me restare nel mondo del calcio, entrare in dirigenza e ricoprire il ruolo di presidente, cercando di rappresentare e dare continuità al lavoro e all’impegno che la famiglia Cavaccini ha portato avanti consecutivamente negli ultimi 21 anni”.

Il Casamarciano quest’anno ha cambiato molto, ampliando lo staff tecnico e il parco calciatori. Quali sono gli obiettivi del nuovo corso granata?

“Il nostro è un progetto fondato su valori solidi: identità territoriale e ambizione sportiva. Il mio obiettivo è mettere a frutto l’esperienza maturata sul campo per far crescere ulteriormente la società, valorizzando i giovani e mantenendo viva la nostra tradizione. Abbiamo una dirigenza nuova, motivata e competente, che lavora con dedizione straordinaria, spesso lontano dai riflettori. Voglio ringraziare pubblicamente tutti loro, perché il successo di una società non si costruisce da soli: si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con passione, serietà, professionalità e spirito di squadra”.

Sul campo, il girone E di Prima Categoria si sta dimostrando insidioso. Dopo sette uscite stagionali tra campionato e Coppa, che bilancio si può fare?

“Sono molto soddisfatto di come sta andando la stagione. Sabato abbiamo affrontato un avversario tosto, la Polisportiva Bisaccese, ma siamo rimasti compatti e concentrati, portando a casa tre punti importantissimi. I ragazzi stanno dimostrando cuore e coesione. Si vede che la sinergia cresce partita dopo partita. Il campionato è lungo e ogni sfida è una battaglia: dobbiamo continuare con umiltà, lavorando duro e senza farci distrarre dalla classifica”.

L’unione di intenti del gruppo squadra è evidente, ma serve una guida tecnica forte per consolidarla. Che giudizio dà sul lavoro del mister Angelantonio Galluccio e del suo staff?

“Nonostante siamo solo alla quinta di campionato, voglio complimentarmi con l’allenatore e con tutto lo staff tecnico. Stanno facendo un lavoro straordinario. I nuovi si stanno integrando molto bene, lo spogliatoio è unito e c’è grande sintonia con lo staff. Il mister è riuscito a dare un’identità precisa alla squadra, trasmettendo mentalità, equilibrio e spirito di sacrificio. Tutti stanno dando il massimo per questa maglia, e credo che il pubblico lo percepisca”.

Casamarciano conta meno di tremila abitanti, ma il tifo è sempre presente, in casa e in trasferta. Che messaggio vuole lanciare ai sostenitori granata?

“In tutte le stagioni calcistiche, io stesso ho sostenuto la squadra con il nostro inimitabile gruppo di tifosi appassionati, cogliendone a pieno il calore e la voglia di divertirsi. Al momento non voglio sbilanciarmi, ma sento di ringraziarli per la vicinanza e il sostegno costante, anche durante gli allenamenti. Posso garantire loro solo una cosa: impegno, serietà e voglia di portare in alto i nostri colori. È una promessa che faremo valere su ogni campo”.