CASAMARCIANO (rgl) – Quando il calcio diventa spettacolo, lo stadio “San Clemente I” sa trasformarsi in un piccolo teatro di emozioni. È quello che è accaduto nell’ultima gara di campionato, dove un Casamarciano spumeggiante ha travolto il Civilis Candela con un perentorio 5-1, ritrovando brillantezza, gioco e soprattutto gol. Protagonista assoluto della giornata: Eugenio Schibano, autore di una tripletta da incorniciare. Il match si accende subito. Dopo appena dodici minuti, un filtrante illuminante di Ambrosino taglia in due la difesa pugliese e trova un Napolitano puntualissimo all’appuntamento con il vantaggio: il suo diagonale vale l’1-0. Passano otto minuti e lo stesso Napolitano veste i panni del rifinitore, servendo a Schibano un pallone perfetto. Il numero 7 granata non sbaglia e, con un elegante pallonetto sull’uscita di Mastropieri, firma il raddoppio. La squadra di mister Galluccio gioca sulle ali dell’entusiasmo e Schibano, in stato di grazia, ci prova anche dalla bandierina: un tentativo di gol olimpico che costringe il portiere ospite agli straordinari. Il tris, però, è solo rimandato. Al 42’ il talento granata completa un’azione insistita con un tiro potente e preciso, siglando il 3-0 che manda in estasi il pubblico casalingo. Prima dell’intervallo, il Candela prova una timida reazione con Paciello, che tenta un colpo da biliardo da distanza siderale approfittando del posizionamento alto di Manzi. Il pallone sfila però a lato di un soffio. Dopo due minuti di recupero, l’arbitro Flavia Sedente manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa il ritmo dei granata cala fisiologicamente, e gli ospiti provano a rientrare in partita. Al 64’ ci riescono con Camara, bravo a beffare Manzi in uscita con un tocco morbido: è il 3-1. Il gol scuote il Casamarciano, che torna a macinare gioco. All’83’ arriva il colpo del ko: Schibano completa la sua giornata perfetta con la terza rete personale, finalizzando un’azione corale da manuale. In pieno recupero, al 93’, il rigore trasformato da Di Meo chiude la manita. Dopo i tre minuti di recupero finali, il triplice fischio certifica una vittoria fondamentale, soprattutto dopo l’ultimo pareggio in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Regionale contro il Durazzano. La capolista Casamarciano risponde presente, con un messaggio chiaro: la squadra c’è, sa reagire e soprattutto sa far divertire. E nella prossima settimana partita di cartello con il Rocca San Felice, secondo in classifica, snodo fondamentale per il titolo di campioni d’inverno e non solo.

IL TABELLINO

CASAMARCIANO – CIVILIS CANDELA 5-1

CASAMARCIANO: Manzi, D’Onofrio D. (87′ Basile), D’Onofrio A., Ambrosino (69′ Alfieri), Esposito, Zoppino, Schibano (84′ Fusco), Mingione, Napolitano (73′ Buonagura P.), Di Meo, Buonagura M. (64′ Sorrentino); a disposizione: Serpico, Petillo, Barone, Schettino. All. Angelantonio Galluccio

CIVILIS CANDELA: Mastropieri, Cannone, Cardillo (46′ Camara), Petrillo, Scaramuzzo (82′ Loreto), Infante, Compierchio N., Pipoli, El Majery (66′ Lo Russo), Paciello, Cornacchia; a disposizione: Moriello, Genzano, Compierchio L. All. Michele Saracino.

ARBITRO: sig.ra Flavia Sedente della sezione di Ercolano

RETI: 12′ Napolitano, 20′ 42′ e 83′ Schibano, 93′ rig. Di Meo (C); 64′ Camara (CC)

NOTE – Ammoniti: Di Meo, Ambrosino, Alfieri, Esposito, Buonagura P. (C) Compierchio N., Scaramuzzo, Cannone, Infante (CC). Recupero: 2′ e 3′

I RISULTATI (NONA GIORNATA): Atletico Castelfranci-Orsara di Puglia (oggi); Casamarciano-Civilis Candela 5-1; Felice Scandone-Polisportiva Toriello 0-1; Frigento Sturno-Mugnano del Cardinale 3-2; Michele Amodeo Monteforte-Rocca San Felice 2-4; Real Caposele – Polisportiva Bisaccese 3-4; Union Baronia-Abellinum Calcio 0-2;

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E: Casamarciano 22; Rocca San Felice 17; Polisportiva Bisaccese e Felice Scandone 15; bellinum Calcio e Orsara di Puglia 14*; Real Caposele e Polisportiva Lorenzo Toriello e Atletico Castelfranci 13*; Civilis Candela 12; Frigento Sturno 10; Mugnano del Cardinale 7; Union Baronia 5; Michele Amodeo Monteforte 4.

*: una gara in meno

PROSSIMO TURNO (DECIMA GIORNATA): Abellinum Calcio-Frigento Sturno; Civilis Candela-Felice Scandone; Mugnano del Cardinale-Atletico Castelfranci; Orsara di Puglia-Michele Amodeo Monteforte; Polisportiva Toriello-Real Caposele; Polisportiva Bisaccese-Union Baronia; Rocca San Felice-Casamarciano.