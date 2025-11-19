mercoledì, Novembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Casamarciano, l’ex sindaco Manzi: “Sereno e pronto a chiarire la mia posizione”

NolanoCasamarciano
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASAMARCIANO (rgl) – “Non sono stato raggiunto da alcun tipo di comunicazione dell’autorità giudiziaria”. Sono le parole dell’avvocato Andrea Manzi coinvolto nella vicenda giudiziaria che ha portato all’esecuzione di 44 arresti nell’area nolana per il presunto intreccio tra camorra e politica che avrebbe portato a presunti voti di scambio nella tornata elettorale del 2022. L’ex sindaco e consigliere comunale di opposizione di Casamarciano, indagato per una presunta tangente da 18mila euro, è “sereno e pronto a chiarire la sua posizione nelle sedi opportune, dove necessario”.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Farmaci rivenduti in nero e conti truccati, bancarotta da 4 milioni: arrestati tre imprenditori
Next article
Napoli, ladro in casa sorpreso dalla proprietaria: tenta la fuga ma viene arrestato
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com