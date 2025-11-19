CASAMARCIANO (rgl) – “Non sono stato raggiunto da alcun tipo di comunicazione dell’autorità giudiziaria”. Sono le parole dell’avvocato Andrea Manzi coinvolto nella vicenda giudiziaria che ha portato all’esecuzione di 44 arresti nell’area nolana per il presunto intreccio tra camorra e politica che avrebbe portato a presunti voti di scambio nella tornata elettorale del 2022. L’ex sindaco e consigliere comunale di opposizione di Casamarciano, indagato per una presunta tangente da 18mila euro, è “sereno e pronto a chiarire la sua posizione nelle sedi opportune, dove necessario”.