CASAMARCIANO (rgl) – Un segno di cura. Lunedì 10 novembre, alle ore 9.30, sarà inaugurato a Casamarciano (in località 40 Moggi) il cantiere della nuova Casa di Comunità, una struttura sanitaria di prossimità che sorgerà su un terreno confiscato alla criminalità organizzata e ora restituito alla collettività. All’evento prenderanno parte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo e i vertici dell’azienda sanitaria, insieme alle autorità locali e ai cittadini. La nuova Casa di Comunità rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento della sanità di prossimità: un modello che punta a portare i servizi sanitari sempre più vicino ai cittadini, in particolare agli anziani, alle persone fragili e a chi vive nei piccoli centri. Il fatto che sorga su un bene confiscato alla camorra aggiunge un valore profondo al progetto: un luogo che un tempo rappresentava l’illegalità diventa oggi un presidio di salute, dignità e solidarietà. Un gesto simbolico di pace accompagnerà la nascita del nuovo presidio: la strada che condurrà alla Casa di Comunità sarà intitolata “Ai bambini di Gaza”, in base a una recente delibera di giunta comunale. Un atto di solidarietà internazionale e impegno civile, che vuole ricordare i diritti dei più piccoli e ribadire il valore universale della pace proprio nel luogo in cui si costruisce un centro dedicato alla cura e alla protezione delle persone. “È un momento di grande significato per Casamarciano e per tutto il territorio. La realizzazione della Casa di Comunità in un bene confiscato è un segnale forte per due ragioni: da un lato restituiamo alla collettività un luogo simbolo di legalità, dall’altro portiamo la sanità più vicino ai cittadini, in particolare agli anziani e alle persone più fragili. Rendiamo concreto il diritto alla salute e alla dignità” ha dichiarato il sindaco Clemente Primiano.