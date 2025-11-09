MONTELLA (rgls)- Il Casamarciano non si ferma più. Quinta vittoria consecutiva e primo posto solitario nel girone E di Prima Categoria Campania per la formazione granata, che al “Basile” di Montella supera con un secco 0-3 la Felice Scandone, confermando il suo eccellente stato di forma. Una gara che, almeno nel primo tempo, si è giocata su equilibri sottili: una vera partita a scacchi tra i padroni di casa di mister Gabriele Caruso e gli ospiti guidati da Angelantonio Galluccio. La prima occasione arriva al 34’, quando Schibano prova dal limite trovando la pronta risposta di Roberto. Tre minuti dopo, però, lo stesso Schibano veste i panni dell’assist-man e serve a Carmine Di Meo un pallone d’oro che il numero 10 trasforma nell’1-0 Casamarciano. La Felice Scandone reagisce al 42’: Ciociola entra in area e calcia col sinistro, ma il pallone sfila sul fondo. Dopo tre minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-0. Il secondo tempo si apre nel modo migliore per gli ospiti: appena 35 secondi dal calcio d’inizio e arriva il raddoppio. Sugli sviluppi di un corner, Zoppino prolunga di testa per Di Meo, che firma la doppietta personale e il 2-0 granata. La squadra di Montella prova a riaprire la gara con Ciociola e Sesa, ma il portiere Manzi si oppone in entrambe le occasioni con interventi decisivi. Il Casamarciano, però, non smette di spingere e al 58’ sfiora il tris con Schibano, che da ottima posizione calcia alto. Nel finale, i padroni di casa ci provano ancora, ma la difesa ospite tiene e risponde colpo su colpo. Al 93’ arriva la perla che chiude definitivamente i giochi: il giovane Davide Fusco, classe 2005, lascia partire un destro a giro dai venti metri che si insacca all’incrocio, siglando una rete da applausi che vale il definitivo 0-3. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: i granata volano da soli in testa alla classifica, approfittando del pareggio del Rocca San Felice, e si conferma una delle realtà più brillanti del campionato. E sabato a Camarciano arriva il Real Caposele terzo in classifica.

IL TABELLINO

FELICE SCANDONE MONTELLA – CASAMARCIANO 0-3

FELICE SCANDONE MONTELLA: Roberto, Chieffo, Gaudiosi, Ammendola (78′ Marra), De Cillis, Chiaradonna (87′ Coscia), De Simone, Barbone (64′ Fiorentino), Sesa, Stoppiello (67′ Palumbo), Ciociola (84′ Capone); a disposizione: Della Polla, Caruso, Giuliano, Cucciniello. All. Gabriele Caruso

CASAMARCIANO: Manzi, Franco (77′ Pedalino), D’Onofrio, Alfieri (60′ Napolitano), Esposito, Zoppino, Schibano (88′ Fusco), Ambrosino (69′ Montagnolo), Mingione, Di Meo, Buonagura M. (84′ Sorrentino); a disposizione: Bifulco, Basile, Grillo, Buonagura P. All. Angelantonio Galluccio

ARBITRO: sig. Giuseppe Antonio Bel Fiore della sezione di Sapri

RETI: 37′ e 46′ Di Meo, 93′ Fusco

NOTE – Ammoniti: Stoppiello, Ammendola (FS) Ambrosino, Franco, Montagnolo, Mingione (C). Recupero: 3′ e 4′.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E: Casamarciano 15; Rocca San Felice 14; Real Caposele 13; Polisportiva Bisaccese 12; Felice Scandone, Civilis Candela e Polisportiva Lorenzo Toriello 9; , Atletico Castelfranci e Abellinum Calcio 7; Mugnano del Cardinale 6; Orsara di Puglia e Union Baronia 5, Frigento Sturno 4; Michele Amodeo Monteforte 1.

PROSSIMO TURNO (SETTIMA GIORNATA): Abellinum Calcio-Mugnano del Cardinale; Atletico Castelranci-Civilis Candela; Casamarciano-Real Caposele; Felice Scandone-Polisportiva Bisaccese; Frigento Sturno-Rocca San Felice; Michele Amodeo Monteforte-Polisportiva Lorenzo Toriello; Union Baronia-Orsara di Puglia.