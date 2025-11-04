CASAVATORE (rgl) – Era ferma in strada, apparentemente abbandonata, ma con il motore ancora acceso. Una scena che ha insospettito i carabinieri della tenenza di Arzano, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel cuore di Casavatore, in via Francesco Caracciolo. Avvicinandosi alla Lancia Y, i militari hanno notato all’interno dell’abitacolo cinque grandi borsoni. La curiosità si è trasformata in stupore quando, aperti i sacchi, sono apparsi centinaia di panetti di hashish perfettamente confezionati, pronti per essere tagliati e immessi sul mercato. In totale, la droga sequestrata pesa circa 110 chili, per un valore stimato di oltre mezzo milione di euro. Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti, ma le indagini dei carabinieri proseguono per risalire ai proprietari del veicolo e del carico di stupefacente, che potrebbe rappresentare una partita destinata alla piazza di spaccio dell’hinterland nord di Napoli.