CASERTA (rgl) – Momenti di grande tensione ieri pomeriggio alla periferia di Caserta quando una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Tutto è iniziato intorno alle 13.50, quando la figlia di un uomo di 56 anni, preoccupata dalle parole del padre durante una telefonata, ha contattato il Numero di Emergenza Unico Europeo 112. L’uomo, in forte agitazione, avrebbe minacciato di uccidere la moglie, generando immediata apprensione per la sicurezza della donna. Grazie al pronto intervento di una pattuglia della stazione carabinieri di Caserta, la donna è stata messa in salvo da una vicina, trovando rifugio nell’abitazione di quest’ultima. I militari hanno quindi rintracciato l’uomo non lontano dalla sua abitazione. Fermato a bordo della propria auto, ha spontaneamente consegnato una pistola regolarmente detenuta. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altre armi e munizioni: due pistole con relativo munizionamento regolarmente detenute e un fucile a doppia canna calibro 20 non denunciato, con conseguente contestazione per detenzione illegale di arma da fuoco. Durante gli accertamenti, la moglie e le due figlie hanno presentato denuncia querela, raccontando anni di minacce, umiliazioni e aggressioni verbali mai denunciati in precedenza. La ricostruzione dei carabinieri ha delineato un clima di tensione familiare protrattosi nel tempo, aggravato negli ultimi giorni da contrasti personali. Il 56enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Tutte le armi sono state sequestrate.