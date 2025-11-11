CASERTA (rgl) – Un doppio colpo allo spaccio di droga nel Casertano. La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato tre uomini, in due distinti interventi condotti dagli agenti dei commissariati di Marcianise e Aversa, nell’ambito di un’ampia attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti. A Marcianise, i poliziotti hanno sorpreso nel centro cittadino due uomini intenti a cedere piccoli involucri a giovani passanti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccarli e di sottoporli a perquisizione: uno dei due è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, mentre l’altro ha tentato la fuga, venendo però raggiunto e fermato poco dopo. Nelle sue tasche, gli agenti hanno rinvenuto diverse dosi di crack e banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e i due arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Nella stessa giornata, ad Aversa, gli agenti del locale commissariato hanno intercettato un’altra cessione sospetta. Un uomo, fermato dopo aver consegnato un piccolo involucro a una persona a bordo di una moto, ha tentato invano di disfarsi di una busta contenente dieci dosi di cocaina, subito recuperata dai poliziotti. Anche per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arrestato è ora in attesa di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.