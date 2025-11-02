MONDRAGONE (rgl) – Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri contro lo smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi. L’ennesimo intervento è scattato a Mondragone, lungo la via Domiziana all’altezza del chilometro 20+500, dove i militari del Reparto Territoriale dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 41enne del posto per gestione non autorizzata di rifiuti, in violazione del Codice dell’Ambiente. Durante un controllo mirato, rientrante nel piano di contrasto agli sversamenti illegali predisposto per la Terra dei Fuochi, i carabinieri hanno scoperto all’interno di un fondo agricolo di circa 100 metri quadrati una vera e propria discarica a cielo aperto. L’area, risultata in uso al 41enne, era utilizzata come deposito abusivo di materiali di scarto: tra i rifiuti rinvenuti, motori di autocarri, pneumatici, parti meccaniche e di carrozzeria, oltre a numerosi rottami ferrosi. Le verifiche hanno inoltre permesso di individuare un casolare e un container adibiti allo stoccaggio illecito di ulteriori materiali della stessa tipologia, ammassati senza alcuna misura di sicurezza o autorizzazione ambientale. L’intera area, insieme alle strutture e al container, è stata sequestrata.