CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Prima le minacce, poi la violenza, infine un gesto eclatante: scaraventare un perito in mare per costringerlo a falsare una relazione assicurativa. È la scena, di stampo chiaramente mafioso, ricostruita dagli investigatori della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che questa mattina ha portato all’arresto di due uomini ritenuti vicini al gruppo criminale Vitale, articolazione del clan D’Alessandro. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in attuazione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dell’Antimafia partenopea. Destinatari del provvedimento sono Enzo Guarino, 42 anni, e Francesco Gargiulo, 47 anni, entrambi considerati gravemente indiziati del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’episodio risale al 10 ottobre 2025, quando un perito assicurativo era stato incaricato di effettuare una perizia su un natante coinvolto in un sinistro tra barche, per conto di una compagnia assicurativa. Giunto sulla banchina del porto di Castellammare per scattare le foto necessarie, l’uomo sarebbe stato immediatamente avvicinato dai due indagati. Secondo l’accusa, Guarino e Gargiulo avrebbero preteso che il professionista redigesse una relazione “compiacente”, così da ottenere un indennizzo maggiorato. Le minacce sarebbero state inequivocabili: “Vedi cosa devi fare, fai quello che devi fare”, avrebbero intimato i due, ricordandogli anche che “qua a Castellammare non dovete venire più, non sapete campare”. Alle parole sarebbero poi seguiti i fatti. In maniera plateale e violenta, il perito sarebbe stato afferrato e spinto in mare, mentre si apprestava a fotografare il natante. Un gesto finalizzato – secondo l’Antimafia – a piegarne la volontà e ottenere la relazione fraudolenta. La vittima, soccorsa e messa in salvo, ha denunciato l’accaduto. Da lì è partita una rapida attività investigativa coordinata dalla Dda che, attraverso testimonianze, riscontri e acquisizioni documentali, ha ricostruito il contesto intimidatorio e il coinvolgimento dei due indagati, ritenuti legati al gruppo Vitale. Il quadro probatorio ha portato all’emissione delle misure cautelari eseguite oggi. Guarino e Gargiulo sono stati arrestati.