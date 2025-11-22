VILLA DI BRIANO (rgl) – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta ha effettuato approfonditi accertamenti amministrativi in diverse attività del settore alimentare, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tracciabilità degli alimenti messi in vendita. Tra i controlli più rilevanti figura quello eseguito dal commissariato di Casal di Principe, insieme ai tecnici dell’Asl di Caserta, all’interno di un esercizio commerciale a Villa di Briano, specializzato nella vendita di prodotti alimentari anche di provenienza estera. Fin dalle prime verifiche, gli operatori hanno registrato gravi irregolarità: scaffali e frigoriferi contenevano infatti alimenti di origine sia animale che vegetale completamente privi delle indicazioni obbligatorie. Nessun lotto, nessuna etichetta, nessuna data di scadenza e soprattutto nessuna informazione utile a garantire la tracciabilità del prodotto. Una mancanza che rappresenta un rischio serio per i consumatori, resa ancor più evidente dal quadro igienico complessivo del locale, giudicato insufficiente e potenzialmente pericoloso. Alla luce delle violazioni accertate, gli agenti hanno proceduto al sequestro di oltre 450 chili di merce, impedendone la commercializzazione. Considerate le condizioni riscontrate e la pericolosità per i cittadini, è stata inoltre disposta l’immediata sospensione dell’attività, che potrà essere riaperta solo dopo il ripristino delle adeguate condizioni igieniche e sanitarie.