CASERTA (rgl) – Un deposito improvvisato, un furgone privo di ogni requisito e centinaia di prodotti alimentari di dubbia provenienza destinati alla vendita. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Caserta nel corso di un’operazione mirata alla tutela della sicurezza alimentare, conclusa con la sospensione di un’attività abusiva di commercio all’ingrosso e il sequestro di una grande quantità di generi alimentari potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. L’attività, priva di qualsiasi autorizzazione, era gestita dal titolare all’interno della propria abitazione, dove aveva allestito un deposito fatiscente e privo dei requisiti igienico-sanitari. Gli alimenti erano conservati in promiscuità con materiali a rischio contaminazione, tra cui pneumatici, olio motore e altri prodotti estranei alla filiera alimentare. Dalle verifiche è emerso che la merce – circa 1.600 uova, 11 chilogrammi di miele e 350 litri di olio – veniva distribuita a diversi esercizi della provincia tramite un furgone non autorizzato e non idoneo al trasporto alimentare. Tutti i prodotti, risultati privi di tracciabilità, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre l’attività commerciale è stata immediatamente sospesa per gravi carenze igienico-strutturali e mancanza delle necessarie licenze. Il valore complessivo delle operazioni irregolari è stimato in circa 100.000 euro. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 12.500 euro.