CICCIANO (alads) – Un legame che resiste al tempo, attraversa generazioni e si rinnova con la stessa intensità del primo incontro. A Cicciano sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti per il 25° anniversario del gemellaggio con la città maltese di Nadur, un patto di amicizia siglato nel 1999 dagli allora sindaci Rosario Castoria e Chris Said, che oggi viene celebrato e rilanciato con una serie di eventi dal forte valore culturale e comunitario. Da ieri sera, una numerosa delegazione di Nadur, guidata dall’attuale sindaco Edward Said, è stata accolta in città per un programma di quattro giorni dedicato alla storia comune, allo scambio culturale e alla partecipazione delle scuole del territorio. La serata di benvenuto, organizzata dalla Pro Loco Cicciano Aps, guidata dal presidente Luigi Rastelli, presso il centro Nadur, ha inaugurato il calendario degli appuntamenti, che prevede tradizionale scambio dei doni: per l’occasione, la Pro Loco ha affidato la realizzazione del dono simbolico all’artista locale Celeste Napolitano. Il coinvolgimento del mondo scolastico è uno degli elementi centrali della manifestazione. Gli studenti dell’alberghiero Russo–Tognazzi cureranno l’accoglienza e il servizio di sala durante le cerimonie ufficiali; le alunne del liceo Medi tradurranno in inglese i vari discorsi istituzionali; mentre gli alunni del Bovio–Pascoli–Pontillo, guidati dal prof Gallucci, eseguiranno l’Inno d’Italia e l’Inno alla Gioia, simbolo dell’Europa unita. Non è mancata la rievocazione storica: un mini corteo aperto dai tamburi di Castel Cicciano ha accompagnato la delegazione, seguito dalla presentazione del progetto teatrale Cinà, che mette in dialogo le radici culturali delle due comunità. Il programma del gemellaggio è ricco e articolato. Ieri la delegazione ha visitato il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa; in serata, l’accoglienza ufficiale al centro Nadur. Oggi è stata la volta di Napoli, con tappe a San Gregorio Armeno, piazza Plebiscito e Palazzo Reale, mentre nel pomeriggio gli ospiti sono stati accolti presso il Santuario di Pompei dal vescovo. Domani la visita a Benevento, con tappa al museo diocesano e al centro storico, per poi raggiungere Pietrelcina, paese natale di Padre Pio. Il momento centrale delle celebrazioni è atteso per domenica 16 novembre: dopo la Santa Messa delle ore 9, alle 11 si terrà la cerimonia ufficiale del 25° anniversario del Gemellaggio Cicciano–Nadur presso il centro Nadur del rione Iacp, seguita dal pranzo ufficiale. Nel pomeriggio è previsto un momento di shopping al Vulcano Buono di Nola, mentre la serata concluderà il programma con una cena di arrivederci.