CICCIANO (Nello Lauro) – Non si placa la polemica politica a Cicciano sulla composizione della giunta comunale. Il Difensore Civico della Regione Campania, l’avvocato Bruno De Maria, è tornato a puntare il dito contro il sindaco Giuseppe Caccavale, accusandolo di aver formato un esecutivo in violazione delle norme sulla rappresentanza di genere. Con una nuova nota, datata 27 ottobre 2025 (protocollo numero 13110/2025), il Difensore Civico ha contestato le spiegazioni fornite dal primo cittadino, ritenendole “prive di adeguata documentazione” e ribadendo “l’inconsistenza dell’istruttoria condotta” per la ricerca di una figura femminile da inserire in Giunta. Nel documento, inviato anche al Prefetto di Napoli, si evidenzia come il sindaco abbia dichiarato di non aver compiuto verifiche per individuare assessori donna esterni al Consiglio comunale, pur essendo tale possibilità espressamente prevista dallo Statuto del Comune di Cicciano. Una scelta, ha spiegato Caccavale nei documenti inviati, presa “per evitare attacchi e stupide insinuazioni” sul nome di una eventuale donna nominata. Argomentazione giudicata dal Difensore Civico “incomprensibile e priva di fondamento”, perché non giustifica la mancata osservanza delle disposizioni di legge e dei principi costituzionali che tutelano la parità tra i generi. Il caso era esploso già lo scorso ottobre, quando lo stesso De Maria aveva inviato una prima richiesta formale di chiarimenti urgenti al Comune, dopo la nomina – avvenuta a maggio – di un assessore uomo in sostituzione dell’assessora dimissionaria Nunzia Coppola. Con quella decisione, la Giunta di Cicciano è oggi composta da quattro uomini e una sola donna, in contrasto con quanto stabilito dalla Legge 56/2014, che impone il 40% minimo di rappresentanza per ciascun genere nei Comuni con più di 3.000 abitanti. Il Difensore Civico richiama inoltre la giurisprudenza consolidata, tra cui la sentenza numero 1087/2025 del Tar Campania e la numero 406/2016 del Consiglio di Stato, secondo cui i sindaci sono tenuti a documentare “in modo rigoroso” l’impossibilità di assicurare l’equilibrio di genere. In assenza di tali prove, l’organo esecutivo non può ritenersi legittimamente costituito. Ora la parola passa al Prefetto di Napoli, chiamato a valutare se sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti nei confronti dell’amministrazione comunale, “in caso di gravi violazioni di legge o atti contrari alla Costituzione”.