CICCIANO (alads) – Il giorno dopo il fuoco della polemica è ancora più forte. Dopo le dimissioni in mattinata del consigliere Nunzia Coppola arrivano anche le parole del gruppo di opposizione. Maria De Riggi, Angela De Sarno, Enza Capolongo, Rachele Esposito e Maria Pia Chiricolo in una nota firmata e inviata al sindaco Giuseppe Caccavale e all’intero Consiglio comunale hanno presentato una richiesta formale e senza mezzi termini: le dimissioni del primo cittadino. La missiva arriva all’indomani dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha portato alla luce un presunto scambio elettorale politico-mafioso nelle elezioni comunali del 2023. Una vicenda che, pur nella fase iniziale e con responsabilità tutte da accertare, ha nuovamente proiettato il nome di Cicciano sulle pagine della cronaca giudiziaria nazionale. Le consigliere ricordano che già nel gennaio 2024 la città era stata travolta da un’altra indagine, in quell’occasione conclusa con le dimissioni spontanee di alcuni consiglieri coinvolti, “per non macchiare ulteriormente l’onorabilità del Consiglio comunale”. La lettera sottolinea come la credibilità delle istituzioni non possa attendere i tempi della giustizia. “Siamo su tutti i giornali – scrivono – con l’accusa di scambio elettorale. Un sindaco indagato, anche solo ipoteticamente, per rapporti con ambienti criminali, non può rappresentare Cicciano come se nulla fosse”. Le consigliere ribadiscono di non voler esprimere giudizi di colpevolezza, rimarcando il principio della presunzione d’innocenza, ma chiedono un gesto politico “necessario per restituire serenità e dignità alla città”. Nella nota si fa riferimento anche al coinvolgimento, tra i vari nominativi citati nell’inchiesta, di un familiare di un assessore: un elemento che, pur non configurando responsabilità dirette, secondo le consigliere aggraverebbe l’ombra sull’amministrazione. “La dignità della nostra città – si legge – viene prima di ogni ambizione personale e di ogni calcolo politico. Questo è uno di quei momenti in cui occorre un gesto di coraggio”. Per questo, l’appello finale è diretto: “Sindaco, si dimetta. Restituisca a Cicciano la serenità e la credibilità che merita”.