Cicciano, scontro tra un furgone e un Fiorino: tre persone ferite

CICCIANO (alads) – Preoccupazione nella tarda mattinata a Cicciano. Un furgone Iveco con a bordo una coppia, marito e moglie provenienti da Polvica, si è scontrato con un Fiat Fiorino lungo via Caserta nei pressi nel santuario della Madonna degli Angeli. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, quando il Fiorino, guidato da un uomo, stava uscendo da una traversa laterale. L’impatto tra i due veicoli è stato violento, tanto da richiamare l’attenzione dei residenti della zona con il furgone che si è ribaltato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale di Cicciano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e gestito la viabilità, rimasta rallentata per circa un’ora. I feriti hanno riportato solo lievi contusioni e non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Entrambi i veicoli hanno però riportato danni significativi. La Polizia Locale ha avviato i rilievi e gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità e cause del sinistro.