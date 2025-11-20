CICCIANO (alads) – La politica cittadina continua a vivere giorni di tensione dopo la bufera giudiziaria che ha portato all’arresto di 44 persone nell’area nolana, in un presunto intreccio tra camorra e politica. In questo clima, dopo le richieste di dimissioni avanzate dall’opposizione e le dichiarazioni dell’ex consigliera Nunzia Coppola, arriva la replica ufficiale dell’avvocato Antonio Tomeo, difensore del sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale. In una nota il legale ha voluto chiarire la posizione del primo cittadino e della maggioranza consiliare, parlando direttamente alla comunità ciccianese. “Il sindaco non è stato destinatario di alcun provvedimento giudiziario”, ha sottolineato Tomeo, ricordando che “il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza del reato ipotizzato di scambio elettorale politico-mafioso”. “Caccavale è formalmente indagato, ma resta un uomo libero e pienamente legittimato ad esercitare la carica conferitagli dai cittadini”, ha aggiunto. Il comunicato affronta anche le dimissioni dell’ex consigliera Coppola, dove alcune affermazioni di quest’ultima vengono colte con “enorme stupore e inquietudine” poiché “un avvocato dovrebbe tutelare quanto scolpito nell’articolo 27 della Costituzione, che garantisce la presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio”. Secondo Tomeo, la vicenda è stata palesemente strumentalizzata e impiegata come arma impropria per risolvere questioni di carattere squisitamente politico”. La richiesta di dimissioni, aggiunge, “non trova alcun ancoraggio normativo” e “il dovere etico-morale appartiene alla coscienza di ogni individuo”. Il legale ha voluto anche distinguere tra la situazione attuale e quella del 2024, quando alcuni consiglieri furono costretti a dimettersi perché raggiunti da misure cautelari personali: “Altra cosa sono le dimissioni che si rassegnano per scongiurare imminenti provvedimenti giudiziari o per lenire quelli già applicati. Nel caso del sindaco Giuseppe Caccavale nessuna misura è stata applicata perché il quadro indiziario non è stato ritenuto grave e idoneo a consentire l’emissione di un titolo restrittivo”. Sul tema dei candidati, Tomeo aggiunge: “Un candidato, per quanto possa essere accorto, non potrà mai riuscire a controllare tutto ciò che avviene intorno o, addirittura, lontano da sé”. Una riflessione che sottolinea come le ombre che emergono in una competizione elettorale non siano necessariamente imputabili al diretto interessato. Infine, Tomeo rivolge un messaggio diretto alle opposizioni: “Invocare le dimissioni di un libero cittadino presuppone, già di per sé, un giudizio di colpevolezza, nonostante venga pronunciato in assenza di alcun ancoraggio normativo e in contrasto con la pronuncia del giudice che ha escluso la sussistenza del reato”. Il sindaco, per ora, non rilascerà dichiarazioni pubbliche “nel rispetto delle indagini ancora in corso”. Ma Tomeo chiude con un messaggio chiaro: “Il provvedimento del giudice che esclude il reato non è lesivo della dignità del primo cittadino, ma anzi contribuisce a garantirla”.